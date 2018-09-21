Путина и Трампа пригласили на бой Нурмагомедова и Макгрегора

Глава UFC Дана Уайт пригласил на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.



«Я передал VIP-приглашения Владимиру Путину и Дональду Трампу на бой в Лас-Вегасе, который пройдет в следующем месяце», — передает RT со ссылкой на Уайта.

Напомним, поединок на титул чемпиона UFC между Нурмагомедовым и Макгрегором состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. В настоящее время титул принадлежит россиянину.

Ранее сообщалось, что билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова закончились за три минуты.