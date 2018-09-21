Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение «СтопХам».

«Суд постановил требования ГУ Минюста РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать «СтопХам», — приводит RNS слова представителя суда.

Решение является основанием для исключения организации из единого государственного реестра юридических лиц. Оно может быть обжаловано в течение месяца.



Общественное движение «СтопХам» зародилось в 2010 году в Москве. Его участники выступают против нарушений водителями правил дорожного движения.



В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение о ликвидации движения «СтопХам». Однако позднее Верховный суд РФ отменил решение Мосгорсуда.

