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Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»

12:42, 21.09.2018
Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»
Фото: pixabay.com

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение «СтопХам».

«Суд постановил требования ГУ Минюста РФ по Москве удовлетворить, ликвидировать «СтопХам», — приводит RNS слова представителя суда.

Решение является основанием для исключения организации из единого государственного реестра юридических лиц. Оно может быть обжаловано в течение месяца.

Общественное движение «СтопХам» зародилось в 2010 году в Москве. Его участники выступают против нарушений водителями правил дорожного движения.

В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение о ликвидации движения «СтопХам». Однако позднее Верховный суд РФ отменил решение Мосгорсуда.

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