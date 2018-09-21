Вячеслав Быков: «Не буду скромничать, предложения от клубов КХЛ поступают постоянно»

Чемпион мира а так же олимпийский чемпион, экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, который недавно стал консультантом академии «Ак Барса» рассказал в большом интервью «Реальному времени», когда планирует вернуться к работе с профессиональными командами.

— Вас постоянно спрашивают, когда вы вернетесь к тренерской деятельности в КХЛ, и каждый раз вы повторяете, что пока не готовы по семейным обстоятельствам.

— Знаете, нахожусь там, где я нужнее.

— А есть ли шанс в перспективе, что этот вопрос решится и вы вернетесь?

— Конечно. Но не нужно все это сводить к семейному вопросу. Я приезжаю в академию «Ак Барса», значит, я там нужен. Но на определенных моих временных условиях. Так что, как только ситуация будет позволять работать с профессиональной командой, я дам знать. У меня много друзей, которые могут сосватать в какую-нибудь команду (смеется).

— Уверен, что и без вмешательства друзей предложений у вас хватает.

— Не буду скромничать, предложения поступают. Но хочу подчеркнуть, что все те предложения, что поступали, были построены на доверительных и понимающих отношениях. Я очень ценю это.





