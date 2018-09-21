В Самаре из-за ремонта ограничат движение на четырех улицах

В Самаре из-за дорожных работ на несколько дней перекроют четыре улицы.

Как рассказали в городской мэрии, ограничение движения транспорта будет на следующих участках: до 22 сентября — по ул. Средне-Садовой в районе пересечения с ул. Победы по ее нечетной стороне, с 20 сентября до 30 сентября — по ул. Гаражной — напротив дома № 18.

Также с 21 сентября до 24 сентября — по ул. Ташкентской от пересечения с ул. Стара-Загора на участке 50 метров по направлению к проспекту Карла Маркса, а с 21 сентября до 24 сентября движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №21, 89, 297, 41, 59, 59а — будет организовано по временной схеме.

Городские власти обращают внимание горожан на необходимость заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре до декабря перекроют три улицы в историческом центре.