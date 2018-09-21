Пенсионный фонд при конфискации средств у коррупционеров может получить до 1,8 млрд рублей

Пенсионный фонд России подсчитал, сколько он может получить в случае конфискации средств у коррупционеров. Получилось, что за 6 лет преступники могут принести в бюджет пенсионерам до 1,8 млрд рублей.

Накануне был принят в первом чтении соответствующий законопроект о перечислении всех средств, изъятых у коррупционеров, в ПФР для выплаты страховых пенсий.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщают «Ведомости».

Также вчера Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.