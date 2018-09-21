МЧС перенесло время восстановления водоснабжения в пяти поселках Казани до 20 часов

Накануне вечером Кировский район Казани, а это более 2 тыс. жилых домов, остался без воды. На территории СНТ «Волга» прорвало трубу.

ГУ МЧС России по РТ ранее планировало восстановить водоснабжение к 6.00, потом к 12.00, а теперь, по обновленным на 9 утра данным, время окончания работ называется около 20.00.



Все это время без воды остаются поселки Юдино, в том числе две школы и детский сад, Красная Горка, Аракчино, Новое Юдино и Калининский.