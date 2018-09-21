ФАС выступила против запрета на приобретение импортных вин на бюджетные деньги

Федеральная антимонопольная службы выступила против запрета, предложенного Минсельхозом РФ, об ограничении госзакупок вин. Министерство предлагало запретить закупку импортных вин, чтобы поддержать отечественного производителя.

Антимонопольщики заявили, что такие действия приведут к отсутствию конкуренции и производители не будут совершенствовать свой товар, передают «Известия».

Ранее Минсельхоз определил, что минимальная цена на вино в стране не должна быть ниже 180—190 рублей за бутылку.