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ФАС выступила против запрета на приобретение импортных вин на бюджетные деньги

06:25, 21.09.2018
ФАС выступила против запрета на приобретение импортных вин на бюджетные деньги
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная службы выступила против запрета, предложенного Минсельхозом РФ, об ограничении госзакупок вин. Министерство предлагало запретить закупку импортных вин, чтобы поддержать отечественного производителя.

Антимонопольщики заявили, что такие действия приведут к отсутствию конкуренции и производители не будут совершенствовать свой товар, передают «Известия».

Ранее Минсельхоз определил, что минимальная цена на вино в стране не должна быть ниже 180—190 рублей за бутылку.

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