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ЦСК ВВС отправился на выезд в Китай. Шиксатданов — в составе

20:25, 20.09.2018

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС отправился в первую выездную серию в рамках ВХЛ — «Кубок Шелкового пути». 23 и 25 сентября самарская команда проведет матчи против китайских клубов «Ценг Тоу» (Цзилинь) и «КРС-ОЭРДЖИ» (Пекин).

В поездку отправились 24 хоккеиста:

Вратари:
Станислав Жучин,
Андрей Макаров;

Защитники:
Максим Гусев,
Степан Захарчук,
Надир Ислямов,
Никита Манухов,
Алексей Рыжих,
Ярослав Сенников,
Данил Семенов,
Ринат Шафигуллин,

Нападающие:
Александр Авцин,
Данил Гареев,
Максим Кутявин,
Андрей Мнихович,
Тахир Мингачев,
Булат Набиуллин,
Валентин Разумняк,
Александр Степаненко,
Алексей Сыромяников,
Дмитрий Тесленко,
Разат Тимиров,
Игорь Угольников,
Тимур Хафизов,
Ильдар Шиксатдаров;

6 человек из состава тренерского штаба и персонала:

Александр Соколов (главный тренер), Владимир Шиханов (старший тренер), Сергей Шиханов (тренер), Яков Родкин (врач), Вячеслав Кутейников (массажист), Геннадий Казаков (технический администратор).

СпортХоккей Татарстан
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