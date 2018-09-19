Казанский «Зенит» «всухую» уступил «Нове» в Кубке России

Казанский «Зенит» проиграл «Нове» (Самарская область) в матче предварительного этапа Кубка России.

Встреча прошла в Стерлитамаке и завершилась поражением казанского клуба со счетом 0:3 (25:22, 25:23, 25:16), сообщается на официальном сайте «Зенита».

Отметим, что «Зенит» сейчас играет без шести игроков, выступающих за свои сборные на чемпионате мира в Италии и Болгарии.

Завтра «Зенит-Казань» сыграет с уфимским «Уралом».

Напомним, что в прошлом матче, который состоялся 18 сентября, казанский «Зенит» уверенно обыграл «Тархан» из Стерлитамака. Встреча закончилась со счетом 3:0.