Екатеринбуржца оштрафовали за прописку в квартире девяти тысяч иностранцев

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Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Макеева, который прописал в своей квартире девять тысяч иностранцев.

Макеев признан виновным по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», сообщает пресс-группа управления МВД России по Екатеринбургу.



По версии следствия, он регистрировал иностранцев в своей квартире площадью 16 квадратных метров. Вместе со своим сыном Макеев с 2015 по 2018 год направлял бланки уведомлений о прибытии иностранцев в подразделение управления ФМС, а также в полицию, указывая, что они проживают в квартире постоянно.



По данным прокуратуры, за это подсудимый получал от 1,5 тысячи до пяти тысяч рублей.

