Казанское «Динамо» сыграло вничью с московским и завершило участие в Кубке России

Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Динамо» из Москвы в матче группового этапа Кубка России.

Матч проходил в Ульяновске и завершился со счетом 3:3.



После четырех сыгранных матчей казанское «Динамо» имеет в своем активе 3 очка и занимает в группе А зона «Запад» четвертое место. Столичное «Динамо» набирает 10 очков и по-прежнему возглавляет таблицу.

Таким образом, казанское «Динамо» выбывает из борьбы за Кубок России, а «Динамо» из Москвы обеспечивает себе путевку в финальную часть турнира.

Напомним, что в предыдущем матче казанское «Динамо» сыграло вничью с «Мурманом».