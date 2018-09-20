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Казанское «Динамо» сыграло вничью с московским и завершило участие в Кубке России

15:11, 20.09.2018
Казанское «Динамо» сыграло вничью с московским и завершило участие в Кубке России
Фото: dynamo-kazan.ru

Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Динамо» из Москвы в матче группового этапа Кубка России.

Матч проходил в Ульяновске и завершился со счетом 3:3.

После четырех сыгранных матчей казанское «Динамо» имеет в своем активе 3 очка и занимает в группе А зона «Запад» четвертое место. Столичное «Динамо» набирает 10 очков и по-прежнему возглавляет таблицу.

Таким образом, казанское «Динамо» выбывает из борьбы за Кубок России, а «Динамо» из Москвы обеспечивает себе путевку в финальную часть турнира.

Напомним, что в предыдущем матче казанское «Динамо» сыграло вничью с «Мурманом».

СпортХоккей с мячом Татарстан
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