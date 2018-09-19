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Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Мурманом» в Кубке России

15:22, 19.09.2018

Казанское «Динамо» сыграло вничью с «Мурманом» (Мурманск) в матче группового этапа Кубка России.

Матч проходил в Ульяновске и завершился со счетом 3:3.

Таким образом, после трех сыгранных матчей «Динамо» имеет в своем активе 2 очка и занимает в группе А зона «Запад» четвертое место. «Мурман» в матче с казанцами набрал первое очко и по-прежнему идет на последнем пятом месте.

Следующий матч казанцы проведут завтра, 20 сентября, против лидера группы — московского «Динамо».

Напомним, что в предыдущем матче казанское «Динамо» сыграло вничью с «Зорким», а до этого уступило «Строителю».

СпортХоккей с мячом Татарстан
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