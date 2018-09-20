Ак Барс Банк выпустил международные банковские гарантии «СНЭМА-СЕРВИС»
Ак Барс Банк выпустил две международные банковские гарантии ООО «СНЭМА-СЕРВИС» в рамках проекта «Ямал СПГ». «СНЭМА-СЕРВИС» оказывает строительный субподряд на телекоммуникационные работы и установку электрооборудования. «Ямал СПГ» — проект по производству сжиженного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Стоимость — 27 млрд долларов. Акционеры проекта — НОВАТЭК (50,1%), китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%), французская Total (20%).
ПАО «АК БАРС» БАНК
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