Союз вкладчиков России запросил расследование действий Центробанка

Союз вкладчиков России попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина инициировать парламентское расследование деятельности руководителей Центробанка «для устранения негативных последствий для общества и государства».



«Союз вкладчиков России в этом открытом письме сообщает в Вашем лице всему депутатскому корпусу о фактах грубых и массовых нарушений руководителями регулятора (Набиуллина Э.С., Тулин Д.В., Поздышев В.А.) прав граждан России, гарантированных ст. 8, 18, 35 и 53 Конституции РФ», — говорится в сообщении союза.

Союз отметил в письме системные и многолетние нарушения Конституции РФ руководителями ЦБ. Среди них «лишение сотен тысяч граждан России сбережений, не покрытых страховым возмещением, а также средств малого и среднего бизнеса, размещенных на счетах и депозитах банков, лишенных лицензий и обанкроченных».