Три банка портили кредитные истории россиян — Центробанк

Банк России с 2017 года выявил три банка, которые грубо портили кредитные истории клиентов.



«Заемщики на протяжении длительного времени — до полутора лет — имели неактуальные данные в кредитных историях», — цитируют banki.ru замначальника управления в Центробанке Ольгу Шеховцову.

Она не назвала финучреждения, пойманные на порче кредитных историй. При этом отметила, что один из нарушителей уже актуализировал всю информацию о своих клиентах, два других — почти завершили этот процесс.

«Надеемся, что в ближайшее время, в третьем квартале, вопрос разрешится, и все данные будут обновлены», — подчеркнула представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что россияне с 2019 года получат персональные кредитные рейтинги.