Сотрудников Росгвардии заставляли писать негативные комментарии к расследованию ФБК — СМИ
Сотрудников Росгвардии под угрозой увольнения заставляли писать негативные комментарии под видео расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, размещенном на YouTube.
В скриншотах переписки в мессенджере WhatsApp, который прислал «Медузе» источник, говорилось, что от руководства ведомства поступила задача подключиться к комментированию материалов Навального по закупкам.
В них призывали написать, что расследование главы ФБК — это полная чушь, а сравнение цен некорректно, поскольку не учитываются многие факторы.
Кроме того, в скриншоте переписки сказано: «наше время до 12 часов!!!». Большая группа комментаторов была активна именно в это время.
В Росгвардии изданию заявили, что информация из переписки «не соответствует действительности».
Ранее в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, признав при этом наличие в ведомстве «коррупционных недостатков».ОбществоВласть
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