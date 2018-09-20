Сотрудников Росгвардии заставляли писать негативные комментарии к расследованию ФБК — СМИ

Сотрудников Росгвардии под угрозой увольнения заставляли писать негативные комментарии под видео расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, размещенном на YouTube.

В скриншотах переписки в мессенджере WhatsApp, который прислал «Медузе» источник, говорилось, что от руководства ведомства поступила задача подключиться к комментированию материалов Навального по закупкам.

В них призывали написать, что расследование главы ФБК — это полная чушь, а сравнение цен некорректно, поскольку не учитываются многие факторы.

Кроме того, в скриншоте переписки сказано: «наше время до 12 часов!!!». Большая группа комментаторов была активна именно в это время.

В Росгвардии изданию заявили, что информация из переписки «не соответствует действительности».



Ранее в Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что с 2018 года Росгвардия по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева начала закупать продукты у мясокомбината «Дружба народов», чьи владельцы близки к нему, а стоимость закупок выросла в несколько раз. После этого глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, признав при этом наличие в ведомстве «коррупционных недостатков».