Власти Перми разрешили проводить дорожные работы ночью

Фото: «Реальное время» / Мария Горожанинова

Депутаты регионального Заксобрания в первом чтении одобрили инициативу о проведении дорожных работ в Перми в ночное время.

Идею отменить штрафы за «закон о тишине» на дорогах предложил глава города Дмитрий Самойлов в конце августа. По его словам, нововведение позволит не перекрывать дороги и не ограничивать движение днем, что существенно облегчит транспортный поток на улицах.

Напомним, «закон о тишине» предполагает штрафы за нарушение покоя пермяков в ночное время: 2—3 тыс. рублей для граждан, 20—30 тыс. рублей для должностных лиц и 30—50 тыс. рублей для юридических лиц.