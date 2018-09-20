Власти Перми разрешили проводить дорожные работы ночью
Депутаты регионального Заксобрания в первом чтении одобрили инициативу о проведении дорожных работ в Перми в ночное время.
Идею отменить штрафы за «закон о тишине» на дорогах предложил глава города Дмитрий Самойлов в конце августа. По его словам, нововведение позволит не перекрывать дороги и не ограничивать движение днем, что существенно облегчит транспортный поток на улицах.
Напомним, «закон о тишине» предполагает штрафы за нарушение покоя пермяков в ночное время: 2—3 тыс. рублей для граждан, 20—30 тыс. рублей для должностных лиц и 30—50 тыс. рублей для юридических лиц.ОбществоВласть
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