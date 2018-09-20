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«Победа» запустила авиарейсы Пермь — Минеральные Воды

08:43, 20.09.2018
«Победа» запустила авиарейсы Пермь — Минеральные Воды
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Победа» запустила прямые перелеты по маршруту Минеральные Воды — Пермь — Минеральные Воды.

Первый вылет состоялся 18 сентября. Загрузка рейсов составила 69 человек на прилет и 125 человек на вылет. По информации краевого Минтранса, пассажиры «отметили удобный ночной перелет, что позволяет не терять день на дорогу, и комфортную стоимость авиабилетов».

Добавим, лоукостер уже выполняет рейсы из краевой столицы в Москву, Сочи, Анапу и Минеральные Воды. С 29 октября авиакомпания планирует начать выполнение летной программы из Перми в Тбилиси.

Напомним, ранее в Перми стартовали продажи авиабилетов в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск.

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