«Победа» запустила авиарейсы Пермь — Минеральные Воды

Авиакомпания «Победа» запустила прямые перелеты по маршруту Минеральные Воды — Пермь — Минеральные Воды.

Первый вылет состоялся 18 сентября. Загрузка рейсов составила 69 человек на прилет и 125 человек на вылет. По информации краевого Минтранса, пассажиры «отметили удобный ночной перелет, что позволяет не терять день на дорогу, и комфортную стоимость авиабилетов».

Добавим, лоукостер уже выполняет рейсы из краевой столицы в Москву, Сочи, Анапу и Минеральные Воды. С 29 октября авиакомпания планирует начать выполнение летной программы из Перми в Тбилиси.

Напомним, ранее в Перми стартовали продажи авиабилетов в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск.