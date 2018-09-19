Россияне пожаловались на сбой в работе «Яндекс.Почты»

В работе сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой. Информация об этом появилась на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе почты начались после 16.00 по московскому времени. Пользователи указывают на отсутствие работоспособности IMAP (протокола прикладного уровня для доступа к электронной почте).

О сложностях с доступом сообщили жители Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова и других городов России.

Напомним, что это уже второй за этот месяц сбой в работе «Яндекс.Почты». Предыдущий произошел 11 сентября. Проблемы с доступом испытали пользователи из Татарстана, СФО, ЦФО, Северного Кавказа и других частей России.