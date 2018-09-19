Все акции Грудинина в Совхозе имени Ленина арестованы из-за раздела имущества с бывшей супругой
Видновский городской суд Московской области арестовал все акции бывшего кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной.
«Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить», — рассказала адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова.
Она уточнила, что арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.
Сам Грудинин и его бывшая супруга отказались комментировать РБК решение суда.
Напомним, что Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года.
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