Все акции Грудинина в Совхозе имени Ленина арестованы из-за раздела имущества с бывшей супругой

Видновский городской суд Московской области арестовал все акции бывшего кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной.

«Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить», — рассказала адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова.



Она уточнила, что арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.

Сам Грудинин и его бывшая супруга отказались комментировать РБК решение суда.

Напомним, что Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года.

