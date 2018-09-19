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Все акции Грудинина в Совхозе имени Ленина арестованы из-за раздела имущества с бывшей супругой

16:41, 19.09.2018
Все акции Грудинина в Совхозе имени Ленина арестованы из-за раздела имущества с бывшей супругой
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Видновский городской суд Московской области арестовал все акции бывшего кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина в Совхозе имени Ленина из-за его судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной.

«Суд по нашему ходатайству вынес это решение. Это определение было передано реестродержателю совхоза — АО «Регистратор Р.О.С.Т.». Они должны его исполнить», — рассказала адвокат бывшей жены Грудинина Елена Бойцова.

Она уточнила, что арестовано 1 млн 933 акций, их стоимость рассчитывается.

Сам Грудинин и его бывшая супруга отказались комментировать РБК решение суда.

Напомним, что Грудинин официально развелся со своей женой Ириной в июле этого года.

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