Гендиректор НФИ: рост ставок может повысить спрос на ипотеку

Генеральный директор «Национальной фабрики ипотеки» (НФИ) Руслан Исеев прогнозирует рост ставок жилищного кредитования в ближайшее время. Более того, по его словам, многие банки начали повышать ставки уже в августе, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке.

«Мы достаточно адекватно оцениваем тренды, которые есть. Ставки пошли наверх, и нет ни одного экономического обоснования, чтобы этот тренд опять переломился на снижение ставок. С нашей точки зрения, таких предпосылок нет и вряд ли они появятся в ближайшее время. А вот предпосылки наоборот могут появиться легко, к сожалению», — сказал Исеев на встрече с журналистами в Казани.

Впрочем, небольшой рост ставок вряд ли снизит спрос на ипотеку, а возможно, даже подстегнет, считает гендиректор НФИ. С точки зрения ежемесячного платежа сдвиг ставки в пределах 1% вверх будет не очень ощутим. В то же время не исключено, что население будет решительнее брать ипотеку в ожидании еще большего повышения ставок.

Ранее удорожание ипотеки предсказывали и другие эксперты, опрошенные «Реальным временем».