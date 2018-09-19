Глава Ижмеха: санкции закрыли доступ к части высокотехнологичного оборудования
Санкции США и Евросоюза создают сложности для российских оборонных предприятий, желающих диверсифицировать своё производство. Эти меры закрывают для них доступ к современному оборудованию.
Об этом на пленарном заседании Форума оружейников в столице Удмуртии заявил управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик.
«Очень огромный кусок рынка для нас закрыт. Мы прилагаем все усилия, чтобы для наших продуктов расширять рынок сбыта, и создание специальных налоговых режимов для попавших под санкции предприятий нас, безусловно, интересует», — приводит слова Гвоздика корреспондент «Реального времени». Он подчеркнул, что доступ к части высокотехнологичного оборудования для предприятий закрыт, несмотря на их желание.
Ижевский механический завод находится под управлением концерна «Калашников», занимается производством спортивного, охотничьего, пневматического, служебного оружия.Промышленность Удмуртия
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