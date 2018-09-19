В Центре развития талантов Ак Барс Банка пройдет первый в Поволжье форум бизнес-игр

28 сентября Ак Барс Банк совместно с федеральной компанией «T&D Метрика» проведет форум «Игровой ресурс для бизнеса» (16+).

Форум направлен на развитие ключевых компетенций и навыков у руководителей, HR-экспертов, T&D-специалистов и менеджеров. Геймификация обеспечивает максимальную вовлеченность и эффективность получения навыков. В течение дня будут организованы 25 бизнес-игр и симуляций, разделенных на несколько тематических секций: продажи, переговоры, управление командой, лидерские качества и другие.

Авторами и разработчиками игр являются 18 опытных практиков, которые проводят тренинги для ведущих российских и зарубежных компаний. Среди них Ольга Кириенко — директор компании «T&D Метрика», Вадим Дмитриев — член Гильдии Игропрактиков, разработавший более 100 игр, Алексей Подобин — выпускник Московской школы управления «Сколково», обучался в бизнес-школах Италии, Австрии, Германии и Польши.

Форум пройдет с 10.00 до 17.30 по адресу: Казань, ул. Г. Камала, 41.

Заявка на участие и программа игр по ссылке.

ПАО АК БАРС БАНК

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