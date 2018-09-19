Корпорация развития Удмуртии договорилась о сотрудничестве с разработчиком World of Tanks

Фото: Михаил Красильников

Корпорация развития Удмуртии подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Wargaming, разработчиком популярных компьютерных игр, таких как World of Tanks.

Подписание состоялось на полях Форума оружейников, который в эти дни проходит в Ижевске. О направлениях сотрудничества рассказал генеральный директор Корпорации развития УР Дмитрий Генералов.

«В первую очередь, это совместные усилия по проведению соревнований по киберспорту, совместное участие в программе празднования 100-летия Калашникова в следующем году и развитие военно-промышленного туризма. Впереди предстоит достаточно кропотливая работа, чтобы в следующем году результаты этого соглашения были осязаемы, чтобы жители могли увидеть результат этой работы», — сказал Генералов.

При этом он отказался пояснить, какой именно результат будет, чтобы «сохранить интригу».

Генеральный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров отметил, что Ижевск как город, в котором трудился легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, представляет большой интерес для производителя компьютерных игр. Компания сотрудничает с крупными музеями военной истории и участвует в организации мероприятий с демонстрацией военной техники.

«Ижевск как большой регион с военной историей, как место действия Калашникова для нас является важной точкой, поскольку в том числе мы сейчас расширяем тематику наших игр. Мы работаем, и это уже анонсировано, над шутерами, где освещаются действия сил специального назначения, соответственно тему именно стрелкового оружия мы сейчас очень сильно начали затрагивать и в этом смысле на нашей карте интересов становится ещё более важной», — сказал Макаров.

Он отказался комментировать, возможно ли появление Ижевска в компьютерных играх.