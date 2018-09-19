Татарстан получит 905 из 920 млн рублей на создание комфортной среды в малых городах
Татарстану из федерального бюджета выделили 905 млн рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Республика выиграла 920 млн рублей на Всероссийском конкурсе лучших проектов.
Дотации в размере 4,9 млрд рублей распределены между 43 субъектами РФ. При этом Татарстан получил максимальный размер дотаций, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Среди других регионов Поволжья поддержку на развитие городской среды получили Нижегородская область (325 млн рублей), Саратовская область (155 млн), Пензенская область (100 млн), Удмуртия (100 млн), Ульяновская область (85 млн), Самарская область (75 млн), Марий Эл (55 млн), Мордовия (30 млн).
Напомним, всего Татарстан выиграл 14 грантов из 80 возможных. Общий фонд конкурса равняется 5 млрд рублей.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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