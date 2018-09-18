Прокуратура Татарстана проверит сообщения об отключении света ветерану Великой Отечественной войны

Прокуратура Татарстан проверяет сообщения СМИ о том, что одна из управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района Казани добивается взыскания с ветерана Великой Отечественной войны долга по оплате жилищно-коммунальных услуг путем отключения электроэнергии в его квартире.

Отмечается, что к взысканию долга управляющая компания якобы привлекла некое коллекторское агентство.

«На данный момент сотрудниками прокуратуры уже опрошены должностные лица управляющей компании, истребована и изучается необходимая документация. Кроме того, приняты меры, направленные на пресечение действий управляющей компании по отключению энергоснабжения квартиры престарелого гражданина», — говорится в сообщении прокуратуры.

В МВД по РТ сообщили, что ситуация с высказыванием угроз за невыплату в адрес 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны взята на контроль руководством Управления МВД России по Казани.

«Сотрудники полиции Казани проведут все необходимые проверки и дадут правовую оценку действиям представителей Управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района», — подчеркнули в ведомстве.