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Путин передал нефтяную компанию из федеральной собственности Чечне

16:54, 18.09.2018
Путин передал нефтяную компанию из федеральной собственности Чечне
Фото: kremlin.ru

Чеченской республике передали из федеральной собственности АО «Чеченнефтехимпром». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить передачу 100% акций предприятия в собственность Чечни в течение двух месяцев.

Отмечается, что решение принято в целях «развития промышленного капитала» и «повышения эффективности использования имущества» компании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передачу «Чеченнефтехимпрома» республике тормозил экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев. Руководство республики давно пыталось добиться передачи компании.

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