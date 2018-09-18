Путин передал нефтяную компанию из федеральной собственности Чечне
Чеченской республике передали из федеральной собственности АО «Чеченнефтехимпром». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, правительство РФ должно обеспечить передачу 100% акций предприятия в собственность Чечни в течение двух месяцев.
Отмечается, что решение принято в целях «развития промышленного капитала» и «повышения эффективности использования имущества» компании.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передачу «Чеченнефтехимпрома» республике тормозил экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев. Руководство республики давно пыталось добиться передачи компании.
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