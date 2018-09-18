Уфимцы Мухамадуллин и Пашин вызваны в хоккейную юниорскую сборную России
В учебно-тренировочном центре «Новогорск» стартовал сбор хоккейной юниорской сборной России (до 17 лет). Для подготовки к двум контрольным матчам главный тренер Сергей Голубович вызвал в расположение команды сразу двоих воспитанников СДЮШОР «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Голубович привлек к тренировкам сборной защитника Шакира Мухамадуллина и нападающего Александра Пашина.
Отметим, что оба этих хоккеиста попали в заявку уфимского «Толпара» на новый сезон, а Пашин и вовсе уже провел за «юлаевскую молодежку» четыре матча и отметился заброшенной шайбой.
Уфимский клуб удачно проводит начало сезона, одержав победы во всех шести поединках.
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