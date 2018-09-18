Путин в Кремле встретился с премьер-министром Венгрии

Президент России Владимир Путин сегодня встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

В рамках беседы в Кремле лидеры обсудят ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества и ряд актуальных региональных и международных вопросов. Среди них ситуация на Украине и в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.



Накануне президент России обсуждал развитие событий в Сирии с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийского Идлиба. Она должна появиться к 15 октября.