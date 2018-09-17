В сирийском Идлибе создадут демилитаризованную зону

Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в районе сирийского Идлиба.

«Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15—20 километров», — сказал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, слова российского лидера приводит RT.

Ранее жители Идлиба рассказали Центру по примирению враждующих сторон в САР о новой провокации боевиков с использованием отравляющих веществ.