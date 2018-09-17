В Татарстане за неделю выявили 20 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

В Татарстане за неделю с 6 по 12 сентября 2018 года выявили 20 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Из них в Казани — 7, в Набережных Челнах — 2, в Альметьевске — 3, Бугульминском и Зеленодольском районах — по 2. В Бавлинском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах зарегистрировали по одному случаю. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в Татарстане зафиксировали снижение темпа заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В 2017 году вновь выявленных случаев на 5,3% меньше, чем в предыдущем.