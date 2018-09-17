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В Амурской области осудили бывшего замруководителя УФССП по РТ за растрату

19:40, 17.09.2018
В Амурской области осудили бывшего замруководителя УФССП по РТ за растрату
Фото: Законодательное собрание Амурской области

Благовещенский городской суд Амурской области признал бывшего главного судебного пристава области Алексея Гришина виновным в двойной растрате, то есть хищении вверенного ему имущества с использованием своего служебного положения. За это его оштрафовали суммарно на 350 тыс. рублей.

Также суд назначил Гришину штраф в размере 40 тыс. рублей за превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба суда, бывший главный судебный пристав и его заместители подозревались в растрате средств фонда заработной платы.

На пост и. о. главного пристава Приамурья Гришин был назначен в 2015 году, провожали его из Казани, где он с февраля 2014 года занимал пост замруководителя УФССП по РТ. До перевода в Татарстан Гришин успел послужить в Нижнем Новгороде в качестве полицейского и пристава.

Происшествия Татарстан
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