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Первым замглавы Чистопольского района Татарстана стал Константин Иванов

17:14, 17.09.2018
Первым замглавы Чистопольского района Татарстана стал Константин Иванов
Фото: tatarstan.ru

Депутат Совета Чистопольского муниципального района от Четырчинского сельского поселения Константин Иванов избран первым заместителем главы Чистопольского муниципального района.

Его кандидатуру предложил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов, а депутаты единогласно проголосовали за Константина Иванова.

На этом посту он сменил Рустема Хаматова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Его отставка также была принята депутатами единогласно, сообщили в пресс-службе Чистопольского района.

Константин Иванов родился 13 ноября 1981 года. С 2007 года стал начальником юридического отдела Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. С 2015 года возглавил аппарат Совета Чистопольского района.

ОбществоВласть Татарстан
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