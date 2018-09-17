Первым замглавы Чистопольского района Татарстана стал Константин Иванов

Депутат Совета Чистопольского муниципального района от Четырчинского сельского поселения Константин Иванов избран первым заместителем главы Чистопольского муниципального района.

Его кандидатуру предложил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов, а депутаты единогласно проголосовали за Константина Иванова.

На этом посту он сменил Рустема Хаматова, который написал заявление об уходе по собственному желанию. Его отставка также была принята депутатами единогласно, сообщили в пресс-службе Чистопольского района.

Константин Иванов родился 13 ноября 1981 года. С 2007 года стал начальником юридического отдела Совета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. С 2015 года возглавил аппарат Совета Чистопольского района.

