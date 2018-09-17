«Ак Барс» Банк и Московская биржа проведут совместный семинар в Казани

18 сентября в 9.00 в Центре развития талантов «Ак Барс» Банка (Г. Камала, 41) состоится семинар (16+), организованный «Ак Барс» Банком совместно с Московской биржей.

На мероприятии вы узнаете о главных тенденциях и настроениях в российской экономике, прогнозах до конца года, а также о возможностях инвестирования в текущей экономической ситуации.

Основные темы:

1. Налоговые льготы и инструменты Московской биржи для физических лиц. Спикером выступит Дмитрий Быстревский, заместитель директора филиала по работе с клиентами ПАО «Московская биржа» (Приволжский филиал).

2. Презентация инвестиционного продукта «Новый горизонт» и других возможностей. Спикеры — Рустам Аскаров, начальник управления брокерского обслуживания и доверительного управления «Ак Барс» Банка и Вячеслав Будылев, руководитель управления продаж «Ак Барс Финанс».

3. Обзор текущей ситуации на рынке. Выступит Алексей Бабичев, начальник управления клиентских решений «Ак Барс Финанс».

Мероприятие позволит участникам:

1. Быть в курсе последних тенденций на рынке.

2. Взять на вооружение инвестиционные идеи и получить рекомендации экспертов рынка.

3. Обменяться опытом с коллегами и поделиться своим видением ситуации на рынке.

Для участия необходимо оставить заявку по ссылке. Количество мест ограничено.





ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал