Следком возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки в самарской больнице

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в городской больнице.

По данным следствия, 8 августа этого года местная жительница обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры «фиброколоноскопия». Во время ее прохождения пациентка скончалась, рассказали в региональном СУ СКР.

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее в Татарстане за смерть ребенка акушерку наказали штрафом.