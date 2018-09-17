Следком возбудил уголовное дело по факту гибели пациентки в самарской больнице
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в городской больнице.
По данным следствия, 8 августа этого года местная жительница обратилась в медицинское учреждение для проведения процедуры «фиброколоноскопия». Во время ее прохождения пациентка скончалась, рассказали в региональном СУ СКР.
На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее в Татарстане за смерть ребенка акушерку наказали штрафом.Происшествия
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