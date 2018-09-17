Пермские журналисты обратились к силовикам с требованием освободить главного редактора Properm.ru

Журналисты Пермского края требуют отпустить главного редактора Properm.ru Владислава Аскариди, задержанного сегодня утром, 17 сентября.

Открытое письмо, направленное в региональные силовые ведомства, подписали более 50 журналистов. Авторы требуют принести извинения Аскариди, а также признать, что действия полицейских были ошибочными.

Добавим, на данный момент главред интернет-портала находится в отделении полиции в Ленинском районе. Уже более четырех часов он не выходил на связь, сообщают корреспонденты издания «ПроПермь».

Напомним, Владислава Аскариди уже задерживали полицейские на акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября.