В Перми на акции против повышения пенсионного возраста задержали главного редактора Properm.ru

В Перми задержали главного редактора портала Properm.ru Владислава Аскариди на акции против повышения пенсионного возраста.

«Попытки объяснить, что он журналист и выполняет работу ни к чему не привели», — написали журналисты портала в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в России массово задерживают участников акции против пенсионной реформы. По данным «ОВД-Инфо», на настоящее время задержано 153 человека.