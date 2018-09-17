Алик Гареев: «Мои ребята могут «поймать звездочку»

Старший тренер уфимской молодежной команды «Толпар» Алик Гареев подвел итог стартовым домашним играм в чемпионате ВХЛ против «Сарматов» из Оренбургской области (5:0 и 3:1):



— Первая встреча была относительно легче, мы сразу забили и вели игру. Сегодня матч был тяжелее, мы этого и ожидали, знали, что соперник неуступчивый. Ребята — молодцы, сыграли до конца. Конечно, качество сегодняшней игры оставляет желать лучшего, но результатом я доволен.

— У «Толпара» одна из самых молодых команд в лиге. Как скажется на игроках серия из шести побед подряд?

— В том-то и дело, что они могут «поймать звездочку». Но мы стараемся, работаем, разговариваем с ребятами. В принципе, шесть побед подряд должны придать ребятам уверенности, а не самоуверенности. Игроки должны раскрепоститься, чувствовать себя спокойнее. Думаю, это скорее плюс, чем минус.