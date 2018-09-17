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Происшествия

Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП

10:10, 17.09.2018
Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП
Фото: скриншот видео youtube.com

Оперный певец Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков — Санкт-Петербург. Трагедия произошла 16 сентября.

Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура, сообщил в Facebook руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

Михаил Луконин известен как автор песен и драматический артист. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» номинирован на премию Грэмми.

Происшествия
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