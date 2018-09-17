Число пострадавших от тайфуна «Мангхут» в Гонконге превысило 200 человек
Как минимум 213 человек пострадали в результате обрушившегося на Гонконг тайфуна «Мангхут», сообщает агентство Синьхуа.
Тайфун обрушился на город в 17.00 по местному времени (12.00 мск). Пострадавшие, 117 мужчин и 96 женщин, обратились за медицинской помощью в государственные больницы, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в нескольких районах открыли 48 временных укрытий, куда уже обратились 1,2 тыс. человек. В аэропорту Гонконга отменили около 900 рейсов.
Ранее сообщалось, что тайфун «Мангхут» унес жизни 64 человек на Филиппинах. Пострадали 33 человека, еще 45 числятся пропавшими без вести.Происшествия
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