Казань поможет привлечь туристов из Москвы в Самару

Самару включат в туристический железнодорожный маршрут Москва — Самара — Казань — Москва.



«Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов», — цитирует «63.ру» врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева.

Отмечается, что при запуске турпродукта стоимость поездки в купе по маршруту будет стоить от 3,9 тыс. рублей.



Напомним, что с 9 декабря Самару и Казань свяжет ежедневный поезд. Время в пути составит 10–11 часов.