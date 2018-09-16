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Казань поможет привлечь туристов из Москвы в Самару

22:01, 16.09.2018
Казань поможет привлечь туристов из Москвы в Самару
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самару включат в туристический железнодорожный маршрут Москва — Самара — Казань — Москва.

«Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов», — цитирует «63.ру» врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева.

Отмечается, что при запуске турпродукта стоимость поездки в купе по маршруту будет стоить от 3,9 тыс. рублей.

Напомним, что с 9 декабря Самару и Казань свяжет ежедневный поезд. Время в пути составит 10–11 часов.

ОбществоВласть Татарстан
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