РЖД запустят ежедневный поезд Самара — Казань
Компания «Российские железные дороги» запустит ежедневный поезд по маршруту Самара — Казань. Он начнет ходить с 9 декабря.
Поезд назначен с целью развития межрегиональных маршрутов, говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).
В настоящее время из Самары в Казань ходит беспересадочный вагон Самара — Киров. Кроме того, прямые рейсы в Казань из самарского аэропорта «Курумоч» выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро».БизнесТранспорт Татарстан
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