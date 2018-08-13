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РЖД запустят ежедневный поезд Самара — Казань

18:33, 13.08.2018 1

Компания «Российские железные дороги» запустит ежедневный поезд по маршруту Самара — Казань. Он начнет ходить с 9 декабря.

Поезд назначен с целью развития межрегиональных маршрутов, говорится в сообщении Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

В настоящее время из Самары в Казань ходит беспересадочный вагон Самара — Киров. Кроме того, прямые рейсы в Казань из самарского аэропорта «Курумоч» выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

БизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:40
    зачем этот вагон - если автобусы быстрее едут и часто?
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