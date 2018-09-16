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Активисты ОНФ назвали пляж «Нижнее Заречье» самым грязным в Казани

19:27, 16.09.2018

Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане назвали три самых грязных водоема Казани. Среди них пляж «Нижнее Заречье», карьер в Юдино и озеро Лесное.

«Про пляж «Нижнее Заречье» вообще не хочется ничего говорить, это самое грязное место, хотя находится оно почти в самом центре Казани», – приводит «Татар-информ» слова руководителя экологического движения «Будет чисто» Дилары Сатиковой.

Отмечается, что количество мусора постоянно увеличивается в Юдино и на озере Лесное. По словам замминистра экологии и природных ресурсов РТ Фаяза Шакирова, отдыхающие на озерах и реках должны самостоятельно следить за соблюдением чистоты. ОбществоИнфраструктура Татарстан
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