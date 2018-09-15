ФБР закрыло солнечную обсерваторию в США из-за «проблем с безопасностью»

В американском штате Нью-Мексико закрыли солнечную обсерваторию на неопределенный срок.

Персонал обсерватории эвакуировали 6 сентября. ФБР, работающая на месте, объясняет не раскрывает подробностей, а только лишь указывает на «проблемы с безопасностью».

Как передает Space.com, в США из-за этой ситуации пошли слухи о том, что власти пытаются скрыть информацию о смертельной вспышке на Солнце и ФБР расследует дело о шпионаже.