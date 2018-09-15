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Павел Шэн: «Накал игры был выше, чем в обычных матчах»

12:05, 15.09.2018
Павел Шэн: «Накал игры был выше, чем в обычных матчах»
Фото: hcsalavat.ru

Молодой нападающий Павел Шэн поделился своими впечатлениями от поединка «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», в котором уфимцы проиграли, ведя 4:1.

— Два периода играли хорошо, в третьем нам немного не повезло, соперник забил быстрый гол. В итоге они побежали и смогли доломить нас. Для меня это был обычный матч, я настраивался на него как обычно. Но, конечно, накал игры выше, чем в обычных матчах.

— Николай Цулыгин доверил тебе пробить послематчевый буллит. Тяжело было?

— Давления никакого не было. До этого тоже я исполнял буллиты, в этот раз не получилось.

СпортХоккей Башкортостан
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