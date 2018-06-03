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В Дагестане силовики ликвидировали одного боевика — СМИ

10:55, 03.06.2018

В Цумадинском районе Дагестана в ходе боестолкновения с силовиками ликвидировали одного боевика.

«Силовики в ходе скоротечного боя уничтожили в Цумадинском районе Дагестана боевика из местной бандгруппы Шамиля Алиева. При нем обнаружен автомат, патроны и граната», — передает слова источника ТАСС.

Ранее оперативный штаб НАК в Дагестане сообщал о введении в 04.15 мск режима контртеррористической операции.

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