В Пензе возбудили уголовное дело против экс-главы отдела УМВД

Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления по вопросам миграции УМВД.

Речь идет о превышении полномочий, передает «Пенза-Взгляд» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Пензенской области Татьяну Махницкую.

При этом не сообщается, какая мера пресечения была избрана в отношении экс-главы управления.

