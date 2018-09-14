Новости происшествий

22:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Пензе возбудили уголовное дело против экс-главы отдела УМВД

22:10, 14.09.2018
В Пензе возбудили уголовное дело против экс-главы отдела УМВД
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении экс-начальника управления по вопросам миграции УМВД.

Речь идет о превышении полномочий, передает «Пенза-Взгляд» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Пензенской области Татьяну Махницкую.

При этом не сообщается, какая мера пресечения была избрана в отношении экс-главы управления.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты