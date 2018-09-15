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Актер Алексей Чадов рассекретил отношения с моделью из Казани

01:30, 15.09.2018
Актер Алексей Чадов рассекретил отношения с моделью из Казани
Фото: скриншот instagram.com

Российский актер Алексей Чадов появился на презентации нового сезона канала ТВ-3 в Международном доме музыки в компании с моделью Лейсан Галимовой.

На презентации состоялся закрытый показ нового триллера «Аванпост», который покажут на экранах в 2019 году, пишет Tele.ru.

Отмечается, что Чадов и Галимова уже появлялись вместе в свете. Избранница актера родилась и выросла в Казани, окончила Казанский государственный университет по специальности «Журналистика», но решила заниматься модельным бизнесом.

ОбществоКультура Татарстан
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