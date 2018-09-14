АСВ не смогло оспорить сделки «ИнтехБанка» на 46 млн рублей

Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не смогло оспорить сделки кредитной организации на 46 млн рублей.

Речь идет о выдаче денег со счетов двух клиентов банка. Сначала в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказал Арбитраж РТ, а 10 сентября его решение оставил без изменения Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд, говорится в сообщении АСВ.

Кроме того, агентство оспорило сделки «ИнтехБанка» с ООО «Газобетон» и ИП Гималтдинов И. Т. на общую сумму свыше 35 млн рублей. Суд признал банковские операции недействительными и восстановил задолженность клиентов перед кредитной организацией.

Ранее Арбитражный суд РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Сувар-Казань» на 32,4 млн рублей.