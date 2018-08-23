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АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Сувар-Казань» на 32,4 млн рублей

12:35, 23.08.2018
АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Сувар-Казань» на 32,4 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов и признал недействительными сделки ПАО «ИнтехБанк» с АО «Сувар-Казань» на общую сумму 32,4 млн рублей.

Речь идет о банковских операций, совершенных в период с 13 по 21 декабря 2016 года, по списанию средств со счета компании в банке, сообщается на сайте агентства.

Стоит отметить, что изначально АСВ требовало признать недействительными сделки «ИнтехБанка» с «Сувар-Казань» на 37,4 млн рублей.

Ранее суд признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на сумму более 13 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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